Last USD Logotip

Last USD Cijena (USDXL)

Neuvršten

1 USDXL u USD cijena uživo:

$0.994005
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Last USD (USDXL)
Last USD (USDXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.992089
24-satna najniža cijena
$ 0.997094
24-satna najviša cijena

$ 0.992089
$ 0.997094
$ 1.051
$ 0.92128
-0.10%

-0.11%

-0.09%

-0.09%

Last USD (USDXL) cijena u stvarnom vremenu je $0.994408. Tijekom protekla 24 sata, USDXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992089 i najviše cijene $ 0.997094, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDXL je $ 1.051, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.92128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDXL se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Last USD (USDXL)

$ 3.21M
--
$ 88.15B
3.20M
88,002,430,265.00638
Trenutačna tržišna kapitalizacija Last USD je $ 3.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDXL je 3.20M, s ukupnom količinom od 88002430265.00638. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.15B.

Last USD (USDXL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Last USD u USD iznosila je $ -0.0011215752826077.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Last USD u USD iznosila je $ -0.0035903100.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Last USD u USD iznosila je $ +0.0023996059.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Last USD u USD iznosila je $ +0.0158411490623832.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0011215752826077-0.11%
30 dana$ -0.0035903100-0.36%
60 dana$ +0.0023996059+0.24%
90 dana$ +0.0158411490623832+1.62%

Što je Last USD (USDXL)

Resurs Last USD (USDXL)

Službena web-stranica

Last USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Last USD (USDXL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Last USD (USDXL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Last USD.

Provjerite Last USD predviđanje cijene sada!

USDXL u lokalnim valutama

Last USD (USDXL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Last USD (USDXL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDXL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Last USD (USDXL)

Koliko Last USD (USDXL) vrijedi danas?
Cijena USDXL uživo u USD je 0.994408 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDXL u USD?
Trenutačna cijena USDXL u USD je $ 0.994408. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Last USD?
Tržišna kapitalizacija za USDXL je $ 3.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDXL?
Količina u optjecaju za USDXL je 3.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDXL?
USDXL je postigao ATH cijenu od 1.051 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDXL?
USDXL je vidio ATL cijenu od 0.92128 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDXL?
24-satni obujam trgovanja za USDXL je -- USD.
Hoće li USDXL još narasti ove godine?
USDXL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDXL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.