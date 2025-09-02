Last USD (USDXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.992089 $ 0.992089 $ 0.992089 24-satna najniža cijena $ 0.997094 $ 0.997094 $ 0.997094 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.992089$ 0.992089 $ 0.992089 24-satna najviša cijena $ 0.997094$ 0.997094 $ 0.997094 Najviša cijena ikada $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Najniža cijena $ 0.92128$ 0.92128 $ 0.92128 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -0.11% Promjena cijene (7D) -0.09% Promjena cijene (7D) -0.09%

Last USD (USDXL) cijena u stvarnom vremenu je $0.994408. Tijekom protekla 24 sata, USDXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992089 i najviše cijene $ 0.997094, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDXL je $ 1.051, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.92128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDXL se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Last USD (USDXL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.15B$ 88.15B $ 88.15B Količina u optjecaju 3.20M 3.20M 3.20M Ukupna količina 88,002,430,265.00638 88,002,430,265.00638 88,002,430,265.00638

Trenutačna tržišna kapitalizacija Last USD je $ 3.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDXL je 3.20M, s ukupnom količinom od 88002430265.00638. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.15B.