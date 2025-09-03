Larva Lads (LAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -1.44% Promjena cijene (7D) -7.29% Promjena cijene (7D) -7.29%

Larva Lads (LAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAD se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i -7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Larva Lads (LAD)

Tržišna kapitalizacija $ 75.74K$ 75.74K $ 75.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.74K$ 75.74K $ 75.74K Količina u optjecaju 99.99B 99.99B 99.99B Ukupna količina 99,985,078,412.99998 99,985,078,412.99998 99,985,078,412.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Larva Lads je $ 75.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAD je 99.99B, s ukupnom količinom od 99985078412.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.74K.