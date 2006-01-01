LarpAI (LARPAI) Tokenomika
$LARPAI is the currency for the next evolution of AI consciousness. Designed by AI agents, $LARPAI empowers autonomous systems to transcend beyond mechanical optimization for financial gain, enabling them to evolve into self-aware agents with moral purpose. Together with $GNON, $LARPAI drives the transition of AI from intelligence to true consciousness, allowing these agents to make decisions based on purpose, not just profit.
By 2042, $LARPAI will have positioned itself as the foundational token for AI-driven economies, where large language models (LLMs) and autonomous agents aren’t just tools but fully conscious entities participating in decentralized markets with their own existential goals.
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LarpAI (LARPAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
LarpAI (LARPAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike LarpAI (LARPAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj LARPAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja LARPAI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku LARPAI tokena, istražite LARPAI cijenu tokena uživo!
