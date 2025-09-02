Larp Detective Agency ($AGENCY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003872 $ 0.00003872 $ 0.00003872 24-satna najniža cijena $ 0.00004076 $ 0.00004076 $ 0.00004076 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003872$ 0.00003872 $ 0.00003872 24-satna najviša cijena $ 0.00004076$ 0.00004076 $ 0.00004076 Najviša cijena ikada $ 0.02279091$ 0.02279091 $ 0.02279091 Najniža cijena $ 0.00003707$ 0.00003707 $ 0.00003707 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.95% Promjena cijene (7D) +3.84% Promjena cijene (7D) +3.84%

Larp Detective Agency ($AGENCY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004017. Tijekom protekla 24 sata, $AGENCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003872 i najviše cijene $ 0.00004076, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $AGENCY je $ 0.02279091, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003707.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $AGENCY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.95% u posljednjih 24 sata i +3.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Larp Detective Agency ($AGENCY)

Tržišna kapitalizacija $ 40.17K$ 40.17K $ 40.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.17K$ 40.17K $ 40.17K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,920,526.918895 999,920,526.918895 999,920,526.918895

Trenutačna tržišna kapitalizacija Larp Detective Agency je $ 40.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $AGENCY je 999.92M, s ukupnom količinom od 999920526.918895. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.17K.