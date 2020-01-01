Lara (LARA) Tokenomika

Lara (LARA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Lara (LARA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Lara (LARA) Informacije

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

Službena web stranica:
https://laraprotocol.com
Bijela knjiga:
https://docs.laraprotocol.com

Lara (LARA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lara (LARA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 73.58K
$ 73.58K$ 73.58K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 212.55M
$ 212.55M$ 212.55M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 346.19K
$ 346.19K$ 346.19K
Povijesni maksimum:
$ 0.00422676
$ 0.00422676$ 0.00422676
Povijesni minimum:
$ 0.00021261
$ 0.00021261$ 0.00021261
Trenutna cijena:
$ 0.00034619
$ 0.00034619$ 0.00034619

Lara (LARA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Lara (LARA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LARA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LARA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LARA tokena, istražite LARA cijenu tokena uživo!

LARA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LARA? Naša LARA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.