Lapupu (LAPUPU) Tokenomika

Lapupu (LAPUPU) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Lapupu (LAPUPU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Lapupu (LAPUPU) Informacije

The Trending Crypto Project Now on Solana

Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today.

Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement.

As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way.

The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets.

Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!

Službena web stranica:
https://lapupu.org/

Lapupu (LAPUPU) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lapupu (LAPUPU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K
Ukupna količina:
$ 99.07M
$ 99.07M$ 99.07M
Količina u optjecaju:
$ 99.07M
$ 99.07M$ 99.07M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K
Povijesni maksimum:
$ 0.03091041
$ 0.03091041$ 0.03091041
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00030963
$ 0.00030963$ 0.00030963

Lapupu (LAPUPU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Lapupu (LAPUPU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LAPUPU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LAPUPU tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LAPUPU tokena, istražite LAPUPU cijenu tokena uživo!

LAPUPU Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LAPUPU? Naša LAPUPU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.