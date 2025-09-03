Više o LAPUPU

Lapupu Logotip

Lapupu Cijena (LAPUPU)

Neuvršten

1 LAPUPU u USD cijena uživo:

$0.00032764
-1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Lapupu (LAPUPU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:12:41 (UTC+8)

Lapupu (LAPUPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003089
24-satna najniža cijena
$ 0.00033474
24-satna najviša cijena

$ 0.0003089
$ 0.00033474
$ 0.03091041
$ 0.00015279
+0.53%

-1.68%

-19.98%

-19.98%

Lapupu (LAPUPU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00032764. Tijekom protekla 24 sata, LAPUPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003089 i najviše cijene $ 0.00033474, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAPUPU je $ 0.03091041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00015279.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAPUPU se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, -1.68% u posljednjih 24 sata i -19.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lapupu (LAPUPU)

$ 32.68K
--
$ 32.68K
99.07M
99,072,075.244094
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lapupu je $ 32.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAPUPU je 99.07M, s ukupnom količinom od 99072075.244094. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.68K.

Lapupu (LAPUPU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lapupu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lapupu u USD iznosila je $ +0.0000431836.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lapupu u USD iznosila je $ +0.0000389605.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lapupu u USD iznosila je $ -0.0001723915204241101.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.68%
30 dana$ +0.0000431836+13.18%
60 dana$ +0.0000389605+11.89%
90 dana$ -0.0001723915204241101-34.47%

Što je Lapupu (LAPUPU)

The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!

Resurs Lapupu (LAPUPU)

Službena web-stranica

Lapupu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lapupu (LAPUPU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lapupu (LAPUPU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lapupu.

Provjerite Lapupu predviđanje cijene sada!

LAPUPU u lokalnim valutama

Lapupu (LAPUPU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lapupu (LAPUPU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAPUPU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lapupu (LAPUPU)

Koliko Lapupu (LAPUPU) vrijedi danas?
Cijena LAPUPU uživo u USD je 0.00032764 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LAPUPU u USD?
Trenutačna cijena LAPUPU u USD je $ 0.00032764. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lapupu?
Tržišna kapitalizacija za LAPUPU je $ 32.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LAPUPU?
Količina u optjecaju za LAPUPU je 99.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAPUPU?
LAPUPU je postigao ATH cijenu od 0.03091041 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAPUPU?
LAPUPU je vidio ATL cijenu od 0.00015279 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LAPUPU?
24-satni obujam trgovanja za LAPUPU je -- USD.
Hoće li LAPUPU još narasti ove godine?
LAPUPU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAPUPU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
