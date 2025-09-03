Lapupu (LAPUPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0003089 $ 0.0003089 $ 0.0003089 24-satna najniža cijena $ 0.00033474 $ 0.00033474 $ 0.00033474 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0003089$ 0.0003089 $ 0.0003089 24-satna najviša cijena $ 0.00033474$ 0.00033474 $ 0.00033474 Najviša cijena ikada $ 0.03091041$ 0.03091041 $ 0.03091041 Najniža cijena $ 0.00015279$ 0.00015279 $ 0.00015279 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) -1.68% Promjena cijene (7D) -19.98% Promjena cijene (7D) -19.98%

Lapupu (LAPUPU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00032764. Tijekom protekla 24 sata, LAPUPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003089 i najviše cijene $ 0.00033474, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAPUPU je $ 0.03091041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00015279.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAPUPU se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, -1.68% u posljednjih 24 sata i -19.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lapupu (LAPUPU)

Tržišna kapitalizacija $ 32.68K$ 32.68K $ 32.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.68K$ 32.68K $ 32.68K Količina u optjecaju 99.07M 99.07M 99.07M Ukupna količina 99,072,075.244094 99,072,075.244094 99,072,075.244094

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lapupu je $ 32.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAPUPU je 99.07M, s ukupnom količinom od 99072075.244094. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.68K.