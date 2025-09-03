LandWolfina (WOLFINA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00000271 24-satna najviša cijena $ 0.00000275 Najviša cijena ikada $ 0.00035607 Najniža cijena $ 0.00000163 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.38% Promjena cijene (7D) -0.98%

LandWolfina (WOLFINA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000274. Tijekom protekla 24 sata, WOLFINAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000271 i najviše cijene $ 0.00000275, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOLFINA je $ 0.00035607, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000163.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOLFINA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i -0.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LandWolfina (WOLFINA)

Tržišna kapitalizacija $ 27.36K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.36K Količina u optjecaju 10.00B Ukupna količina 9,996,235,232.67171

Trenutačna tržišna kapitalizacija LandWolfina je $ 27.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOLFINA je 10.00B, s ukupnom količinom od 9996235232.67171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.36K.