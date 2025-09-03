Više o WOLFINA

LandWolfina Logotip

LandWolfina Cijena (WOLFINA)

Neuvršten

1 WOLFINA u USD cijena uživo:

+0.30%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena LandWolfina (WOLFINA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:12:35 (UTC+8)

LandWolfina (WOLFINA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000271
24-satna najniža cijena
$ 0.00000275
24-satna najviša cijena

$ 0.00000271

$ 0.00000275

$ 0.00035607

$ 0.00000163

+0.38%

-0.98%

-0.98%

LandWolfina (WOLFINA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000274. Tijekom protekla 24 sata, WOLFINAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000271 i najviše cijene $ 0.00000275, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOLFINA je $ 0.00035607, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000163.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOLFINA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i -0.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LandWolfina (WOLFINA)

$ 27.36K

----

$ 27.36K

10.00B

9,996,235,232.67171

Trenutačna tržišna kapitalizacija LandWolfina je $ 27.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOLFINA je 10.00B, s ukupnom količinom od 9996235232.67171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.36K.

LandWolfina (WOLFINA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LandWolfina u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LandWolfina u USD iznosila je $ +0.0000004147.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LandWolfina u USD iznosila je $ +0.0000004103.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LandWolfina u USD iznosila je $ +0.000000236772445853583.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.38%
30 dana$ +0.0000004147+15.14%
60 dana$ +0.0000004103+14.98%
90 dana$ +0.000000236772445853583+9.46%

Što je LandWolfina (WOLFINA)

LandWolfina ($WOLFINA) bursts onto the Solana blockchain as LandWolf's perfect partner-in-crime. As his dynamic female counterpart, she injects fresh aura and style into the crypto community. Inspired by Matt Furie's iconic Boys Club series, Wolfina adds a thrilling new dimension to these beloved characters. Join our unstoppable Telegram community to embark on an exciting journey with Wolfina and her lover, LandWolf!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LandWolfina (WOLFINA)

Službena web-stranica

LandWolfina Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LandWolfina (WOLFINA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LandWolfina (WOLFINA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LandWolfina.

Provjerite LandWolfina predviđanje cijene sada!

WOLFINA u lokalnim valutama

LandWolfina (WOLFINA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LandWolfina (WOLFINA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOLFINA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LandWolfina (WOLFINA)

Koliko LandWolfina (WOLFINA) vrijedi danas?
Cijena WOLFINA uživo u USD je 0.00000274 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOLFINA u USD?
Trenutačna cijena WOLFINA u USD je $ 0.00000274. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LandWolfina?
Tržišna kapitalizacija za WOLFINA je $ 27.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOLFINA?
Količina u optjecaju za WOLFINA je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOLFINA?
WOLFINA je postigao ATH cijenu od 0.00035607 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOLFINA?
WOLFINA je vidio ATL cijenu od 0.00000163 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOLFINA?
24-satni obujam trgovanja za WOLFINA je -- USD.
Hoće li WOLFINA još narasti ove godine?
WOLFINA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOLFINA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:12:35 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.