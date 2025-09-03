Landlord Ronald ($LANDLORD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00012485
24-satna najniža cijena $ 0.00013076
24-satna najviša cijena $ 0.00012485
24-satna najniža cijena $ 0.00013076
24-satna najviša cijena $ 0.02057193
Najviša cijena ikada $ 0.00005309
Najniža cijena Promjena cijene (1H) -1.89% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) +8.15%

Landlord Ronald ($LANDLORD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00012802. Tijekom protekla 24 sata, $LANDLORDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012485 i najviše cijene $ 0.00013076, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $LANDLORD je $ 0.02057193, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005309.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $LANDLORD se promijenio za -1.89% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +8.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Landlord Ronald ($LANDLORD)

Tržišna kapitalizacija $ 105.20K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.20K
Količina u optjecaju 824.00M
Ukupna količina 824,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Landlord Ronald je $ 105.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $LANDLORD je 824.00M, s ukupnom količinom od 824000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.20K.