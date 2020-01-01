Land Wu (LANDWU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Land Wu (LANDWU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Land Wu (LANDWU) Informacije Meet Land Wu, the legendary Boys Club character who effortlessly blends Chinese astrology, animal elements, and degen culture. Službena web stranica: https://www.landwueth.com Kupi LANDWU odmah!

Land Wu (LANDWU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Land Wu (LANDWU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 281.49K $ 281.49K $ 281.49K Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 281.49K $ 281.49K $ 281.49K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Land Wu (LANDWU)

Land Wu (LANDWU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Land Wu (LANDWU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LANDWU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LANDWU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LANDWU tokena, istražite LANDWU cijenu tokena uživo!

LANDWU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LANDWU? Naša LANDWU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LANDWU predviđanje cijene tokena odmah!

