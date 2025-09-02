Land Wu (LANDWU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.05% Promjena cijene (1D) -11.88% Promjena cijene (7D) -7.53% Promjena cijene (7D) -7.53%

Land Wu (LANDWU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LANDWUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LANDWU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LANDWU se promijenio za -1.05% u posljednjih sat vremena, -11.88% u posljednjih 24 sata i -7.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Land Wu (LANDWU)

Tržišna kapitalizacija $ 295.39K$ 295.39K $ 295.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 295.39K$ 295.39K $ 295.39K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Land Wu je $ 295.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LANDWU je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 295.39K.