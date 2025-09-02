LanaCoin (LANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00304298$ 0.00304298 $ 0.00304298 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1,833.35% Promjena cijene (7D) +7.47% Promjena cijene (7D) +7.47%

LanaCoin (LANA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LANA je $ 0.00304298, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LANA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1,833.35% u posljednjih 24 sata i +7.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LanaCoin (LANA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Količina u optjecaju 3.58B 3.58B 3.58B Ukupna količina 7,506,000,000.0 7,506,000,000.0 7,506,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LanaCoin je $ 2.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LANA je 3.58B, s ukupnom količinom od 7506000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.50M.