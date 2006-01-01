Lampapuy (LPP) Tokenomika
Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP
Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin.
Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.
Lampapuy (LPP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Lampapuy (LPP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj LPP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja LPP tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.