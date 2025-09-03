Lampapuy (LPP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00939172$ 0.00939172 $ 0.00939172 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Lampapuy (LPP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LPPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LPP je $ 0.00939172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LPP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lampapuy (LPP)

Tržišna kapitalizacija $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lampapuy je $ 6.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LPP je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.64K.