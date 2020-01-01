LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LambosForVirgins (VIRGIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LambosForVirgins (VIRGIN) Informacije LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.

The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. Službena web stranica: https://lambosforvirgins.com/ Kupi VIRGIN odmah!

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LambosForVirgins (VIRGIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 198.59K $ 198.59K $ 198.59K Ukupna količina: $ 895.00M $ 895.00M $ 895.00M Količina u optjecaju: $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 301.24K $ 301.24K $ 301.24K Povijesni maksimum: $ 0.00569195 $ 0.00569195 $ 0.00569195 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00033658 $ 0.00033658 $ 0.00033658 Saznajte više o cijeni LambosForVirgins (VIRGIN)

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LambosForVirgins (VIRGIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VIRGIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VIRGIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VIRGIN tokena, istražite VIRGIN cijenu tokena uživo!

VIRGIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VIRGIN? Naša VIRGIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VIRGIN predviđanje cijene tokena odmah!

