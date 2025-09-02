Više o VIRGIN

VIRGIN Informacije o cijeni

VIRGIN Službena web stranica

VIRGIN Tokenomija

VIRGIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LambosForVirgins Logotip

LambosForVirgins Cijena (VIRGIN)

Neuvršten

1 VIRGIN u USD cijena uživo:

$0.00033658
$0.00033658$0.00033658
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena LambosForVirgins (VIRGIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:27:41 (UTC+8)

LambosForVirgins (VIRGIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00569195
$ 0.00569195$ 0.00569195

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

LambosForVirgins (VIRGIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIRGINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRGIN je $ 0.00569195, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRGIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LambosForVirgins (VIRGIN)

$ 198.59K
$ 198.59K$ 198.59K

--
----

$ 301.24K
$ 301.24K$ 301.24K

590.00M
590.00M 590.00M

894,997,451.5473425
894,997,451.5473425 894,997,451.5473425

Trenutačna tržišna kapitalizacija LambosForVirgins je $ 198.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRGIN je 590.00M, s ukupnom količinom od 894997451.5473425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 301.24K.

LambosForVirgins (VIRGIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LambosForVirgins u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LambosForVirgins u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LambosForVirgins u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LambosForVirgins u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+3.89%
60 dana$ 0-12.58%
90 dana$ 0--

Što je LambosForVirgins (VIRGIN)

LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: - The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini. - The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LambosForVirgins (VIRGIN)

Službena web-stranica

LambosForVirgins Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LambosForVirgins (VIRGIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LambosForVirgins (VIRGIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LambosForVirgins.

Provjerite LambosForVirgins predviđanje cijene sada!

VIRGIN u lokalnim valutama

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LambosForVirgins (VIRGIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIRGIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LambosForVirgins (VIRGIN)

Koliko LambosForVirgins (VIRGIN) vrijedi danas?
Cijena VIRGIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIRGIN u USD?
Trenutačna cijena VIRGIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LambosForVirgins?
Tržišna kapitalizacija za VIRGIN je $ 198.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIRGIN?
Količina u optjecaju za VIRGIN je 590.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIRGIN?
VIRGIN je postigao ATH cijenu od 0.00569195 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIRGIN?
VIRGIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIRGIN?
24-satni obujam trgovanja za VIRGIN je -- USD.
Hoće li VIRGIN još narasti ove godine?
VIRGIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIRGIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:27:41 (UTC+8)

LambosForVirgins (VIRGIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.