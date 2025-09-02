LambosForVirgins (VIRGIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00569195$ 0.00569195 $ 0.00569195 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

LambosForVirgins (VIRGIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIRGINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRGIN je $ 0.00569195, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRGIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LambosForVirgins (VIRGIN)

Tržišna kapitalizacija $ 198.59K$ 198.59K $ 198.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 301.24K$ 301.24K $ 301.24K Količina u optjecaju 590.00M 590.00M 590.00M Ukupna količina 894,997,451.5473425 894,997,451.5473425 894,997,451.5473425

Trenutačna tržišna kapitalizacija LambosForVirgins je $ 198.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRGIN je 590.00M, s ukupnom količinom od 894997451.5473425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 301.24K.