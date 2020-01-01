Lamas Finance (LMF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lamas Finance (LMF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lamas Finance (LMF) Informacije Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections. Službena web stranica: https://lamas.co/ Bijela knjiga: https://www.lamas.co/pdf/Whitepaper%202.5.pdf Kupi LMF odmah!

Lamas Finance (LMF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lamas Finance (LMF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.06K $ 45.06K $ 45.06K Ukupna količina: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Količina u optjecaju: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.06K $ 45.06K $ 45.06K Povijesni maksimum: $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44 Povijesni minimum: $ 0.00603008 $ 0.00603008 $ 0.00603008 Trenutna cijena: $ 0.00611018 $ 0.00611018 $ 0.00611018 Saznajte više o cijeni Lamas Finance (LMF)

Lamas Finance (LMF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lamas Finance (LMF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LMF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LMF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LMF tokena, istražite LMF cijenu tokena uživo!

LMF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LMF? Naša LMF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LMF predviđanje cijene tokena odmah!

