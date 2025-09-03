Više o LMF

Lamas Finance Cijena (LMF)

Neuvršten

1 LMF u USD cijena uživo:

$0.00651834
$0.00651834
+4.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lamas Finance (LMF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:18:53 (UTC+8)

Lamas Finance (LMF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00612745
24-satna najniža cijena
$ 0.00651849
24-satna najviša cijena

$ 0.00612745
$ 0.00651849
$ 1.44
$ 0.00606323
+3.87%

+4.60%

+3.93%

+3.93%

Lamas Finance (LMF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00651834. Tijekom protekla 24 sata, LMFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00612745 i najviše cijene $ 0.00651849, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMF je $ 1.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00606323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMF se promijenio za +3.87% u posljednjih sat vremena, +4.60% u posljednjih 24 sata i +3.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lamas Finance (LMF)

$ 47.96K
--
$ 47.96K
7.36M
7,357,524.997096606
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lamas Finance je $ 47.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LMF je 7.36M, s ukupnom količinom od 7357524.997096606. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.96K.

Lamas Finance (LMF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lamas Finance u USD iznosila je $ +0.00028672.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lamas Finance u USD iznosila je $ -0.0011798358.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lamas Finance u USD iznosila je $ -0.0004966323.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lamas Finance u USD iznosila je $ -0.001816314478417906.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00028672+4.60%
30 dana$ -0.0011798358-18.10%
60 dana$ -0.0004966323-7.61%
90 dana$ -0.001816314478417906-21.79%

Što je Lamas Finance (LMF)

Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections.

Resurs Lamas Finance (LMF)

Službena web-stranica

Lamas Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lamas Finance (LMF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lamas Finance (LMF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lamas Finance.

Provjerite Lamas Finance predviđanje cijene sada!

LMF u lokalnim valutama

Lamas Finance (LMF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lamas Finance (LMF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LMF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lamas Finance (LMF)

Koliko Lamas Finance (LMF) vrijedi danas?
Cijena LMF uživo u USD je 0.00651834 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LMF u USD?
Trenutačna cijena LMF u USD je $ 0.00651834. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lamas Finance?
Tržišna kapitalizacija za LMF je $ 47.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LMF?
Količina u optjecaju za LMF je 7.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LMF?
LMF je postigao ATH cijenu od 1.44 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LMF?
LMF je vidio ATL cijenu od 0.00606323 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LMF?
24-satni obujam trgovanja za LMF je -- USD.
Hoće li LMF još narasti ove godine?
LMF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LMF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.