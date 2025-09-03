Lamas Finance (LMF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00612745 $ 0.00612745 $ 0.00612745 24-satna najniža cijena $ 0.00651849 $ 0.00651849 $ 0.00651849 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00612745$ 0.00612745 $ 0.00612745 24-satna najviša cijena $ 0.00651849$ 0.00651849 $ 0.00651849 Najviša cijena ikada $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 Najniža cijena $ 0.00606323$ 0.00606323 $ 0.00606323 Promjena cijene (1H) +3.87% Promjena cijene (1D) +4.60% Promjena cijene (7D) +3.93% Promjena cijene (7D) +3.93%

Lamas Finance (LMF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00651834. Tijekom protekla 24 sata, LMFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00612745 i najviše cijene $ 0.00651849, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMF je $ 1.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00606323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMF se promijenio za +3.87% u posljednjih sat vremena, +4.60% u posljednjih 24 sata i +3.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lamas Finance (LMF)

Tržišna kapitalizacija $ 47.96K$ 47.96K $ 47.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.96K$ 47.96K $ 47.96K Količina u optjecaju 7.36M 7.36M 7.36M Ukupna količina 7,357,524.997096606 7,357,524.997096606 7,357,524.997096606

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lamas Finance je $ 47.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LMF je 7.36M, s ukupnom količinom od 7357524.997096606. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.96K.