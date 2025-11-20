LAMANAN Cijena danas

Trenutačna cijena LAMANAN (LAMA) danas je $ 0.0000081, s promjenom od 2.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LAMA u USD je $ 0.0000081 po LAMA.

LAMANAN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,183.86, s količinom u optjecaju od 999.79M LAMA. Tijekom posljednja 24 sata, LAMA trgovao je između $ 0.00000681 (niska) i $ 0.00001261 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00021516, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000415.

U kratkoročnim performansama, LAMA se kretao -0.48% u posljednjem satu i +93.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LAMANAN (LAMA)

Tržišna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Količina u optjecaju 999.79M 999.79M 999.79M Ukupna količina 999,788,159.511374 999,788,159.511374 999,788,159.511374

Trenutačna tržišna kapitalizacija LAMANAN je $ 8.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAMA je 999.79M, s ukupnom količinom od 999788159.511374. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.18K.