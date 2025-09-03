Lama (LAMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -1.10% Promjena cijene (7D) +1.59% Promjena cijene (7D) +1.59%

Lama (LAMA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LAMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAMA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAMA se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i +1.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lama (LAMA)

Tržišna kapitalizacija $ 26.08K$ 26.08K $ 26.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.08K$ 26.08K $ 26.08K Količina u optjecaju 99.18B 99.18B 99.18B Ukupna količina 99,182,044,713.77902 99,182,044,713.77902 99,182,044,713.77902

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lama je $ 26.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAMA je 99.18B, s ukupnom količinom od 99182044713.77902. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.08K.