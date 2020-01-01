LakeViewMeta (LVM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LakeViewMeta (LVM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LakeViewMeta (LVM) Informacije LakeView-Meta (LVM) is an open-world metaverse, available on PC and Android, that combines multi-chain capability with P2E/C2E gaming, NFTs, staking, with future plans for a launch pad and more Službena web stranica: http://www.lakeviewmeta.com Kupi LVM odmah!

LakeViewMeta (LVM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LakeViewMeta (LVM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 114.72K $ 114.72K $ 114.72K Ukupna količina: $ 917.88M $ 917.88M $ 917.88M Količina u optjecaju: $ 917.88M $ 917.88M $ 917.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 114.72K $ 114.72K $ 114.72K Povijesni maksimum: $ 0.00124219 $ 0.00124219 $ 0.00124219 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012498 $ 0.00012498 $ 0.00012498 Saznajte više o cijeni LakeViewMeta (LVM)

LakeViewMeta (LVM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LakeViewMeta (LVM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LVM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LVM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LVM tokena, istražite LVM cijenu tokena uživo!

LVM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LVM? Naša LVM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LVM predviđanje cijene tokena odmah!

