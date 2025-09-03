LakeViewMeta (LVM) Informacije o cijeni (USD)

LakeViewMeta (LVM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LVMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LVM je $ 0.00124219, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LVM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.11% u posljednjih 24 sata i -15.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LakeViewMeta (LVM)

Trenutačna tržišna kapitalizacija LakeViewMeta je $ 114.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LVM je 917.88M, s ukupnom količinom od 917882657.89707. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.95K.