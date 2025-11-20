Lair Cijena danas

Trenutačna cijena Lair (LAIR) danas je $ 0.00177427, s promjenom od 2.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LAIR u USD je $ 0.00177427 po LAIR.

Lair trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,259,543, s količinom u optjecaju od 709.75M LAIR. Tijekom posljednja 24 sata, LAIR trgovao je između $ 0.00175318 (niska) i $ 0.00182722 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04308942, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00147727.

U kratkoročnim performansama, LAIR se kretao +0.54% u posljednjem satu i -19.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lair (LAIR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Količina u optjecaju 709.75M 709.75M 709.75M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

