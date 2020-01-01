Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Laine Staked SOL (LAINESOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Laine Staked SOL (LAINESOL) Informacije A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Službena web stranica: https://stake.laine.one Kupi LAINESOL odmah!

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Laine Staked SOL (LAINESOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.94M $ 31.94M $ 31.94M Ukupna količina: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K Količina u optjecaju: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.94M $ 31.94M $ 31.94M Povijesni maksimum: $ 1,044.04 $ 1,044.04 $ 1,044.04 Povijesni minimum: $ 8.18 $ 8.18 $ 8.18 Trenutna cijena: $ 245.02 $ 245.02 $ 245.02 Saznajte više o cijeni Laine Staked SOL (LAINESOL)

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Laine Staked SOL (LAINESOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAINESOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAINESOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAINESOL tokena, istražite LAINESOL cijenu tokena uživo!

LAINESOL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LAINESOL? Naša LAINESOL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LAINESOL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!