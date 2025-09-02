Laine Staked SOL (LAINESOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 243.88 $ 243.88 $ 243.88 24-satna najniža cijena $ 248.8 $ 248.8 $ 248.8 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 243.88$ 243.88 $ 243.88 24-satna najviša cijena $ 248.8$ 248.8 $ 248.8 Najviša cijena ikada $ 1,044.04$ 1,044.04 $ 1,044.04 Najniža cijena $ 8.18$ 8.18 $ 8.18 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) +2.76% Promjena cijene (7D) +2.76%

Laine Staked SOL (LAINESOL) cijena u stvarnom vremenu je $244.97. Tijekom protekla 24 sata, LAINESOLtrgovalo je između najniže cijene $ 243.88 i najviše cijene $ 248.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAINESOL je $ 1,044.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.18.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAINESOL se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +2.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Laine Staked SOL (LAINESOL)

Tržišna kapitalizacija $ 31.93M$ 31.93M $ 31.93M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.93M$ 31.93M $ 31.93M Količina u optjecaju 130.36K 130.36K 130.36K Ukupna količina 130,355.58 130,355.58 130,355.58

Trenutačna tržišna kapitalizacija Laine Staked SOL je $ 31.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAINESOL je 130.36K, s ukupnom količinom od 130355.58. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.93M.