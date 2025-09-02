Više o LAINESOL

Laine Staked SOL Logotip

Laine Staked SOL Cijena (LAINESOL)

Neuvršten

1 LAINESOL u USD cijena uživo:

$244.97
$244.97$244.97
+0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Laine Staked SOL (LAINESOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:24:14 (UTC+8)

Laine Staked SOL (LAINESOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 243.88
$ 243.88$ 243.88
24-satna najniža cijena
$ 248.8
$ 248.8$ 248.8
24-satna najviša cijena

$ 243.88
$ 243.88$ 243.88

$ 248.8
$ 248.8$ 248.8

$ 1,044.04
$ 1,044.04$ 1,044.04

$ 8.18
$ 8.18$ 8.18

-0.00%

+0.44%

+2.76%

+2.76%

Laine Staked SOL (LAINESOL) cijena u stvarnom vremenu je $244.97. Tijekom protekla 24 sata, LAINESOLtrgovalo je između najniže cijene $ 243.88 i najviše cijene $ 248.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAINESOL je $ 1,044.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.18.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAINESOL se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +2.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Laine Staked SOL (LAINESOL)

$ 31.93M
$ 31.93M$ 31.93M

--
----

$ 31.93M
$ 31.93M$ 31.93M

130.36K
130.36K 130.36K

130,355.58
130,355.58 130,355.58

Trenutačna tržišna kapitalizacija Laine Staked SOL je $ 31.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAINESOL je 130.36K, s ukupnom količinom od 130355.58. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.93M.

Laine Staked SOL (LAINESOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Laine Staked SOL u USD iznosila je $ +1.063.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Laine Staked SOL u USD iznosila je $ +53.3846463040.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Laine Staked SOL u USD iznosila je $ +70.6678432350.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Laine Staked SOL u USD iznosila je $ +50.3816672706639.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1.063+0.44%
30 dana$ +53.3846463040+21.79%
60 dana$ +70.6678432350+28.85%
90 dana$ +50.3816672706639+25.89%

Što je Laine Staked SOL (LAINESOL)

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

Resurs Laine Staked SOL (LAINESOL)

Službena web-stranica

Laine Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Laine Staked SOL (LAINESOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Laine Staked SOL (LAINESOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Laine Staked SOL.

Provjerite Laine Staked SOL predviđanje cijene sada!

LAINESOL u lokalnim valutama

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Laine Staked SOL (LAINESOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAINESOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Laine Staked SOL (LAINESOL)

Koliko Laine Staked SOL (LAINESOL) vrijedi danas?
Cijena LAINESOL uživo u USD je 244.97 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LAINESOL u USD?
Trenutačna cijena LAINESOL u USD je $ 244.97. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Laine Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za LAINESOL je $ 31.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LAINESOL?
Količina u optjecaju za LAINESOL je 130.36K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAINESOL?
LAINESOL je postigao ATH cijenu od 1,044.04 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAINESOL?
LAINESOL je vidio ATL cijenu od 8.18 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LAINESOL?
24-satni obujam trgovanja za LAINESOL je -- USD.
Hoće li LAINESOL još narasti ove godine?
LAINESOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAINESOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
