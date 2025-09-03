LAIFU (LAIFU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

LAIFU (LAIFU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LAIFUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAIFU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAIFU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LAIFU (LAIFU)

Tržišna kapitalizacija $ 9.25K$ 9.25K $ 9.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.25K$ 9.25K $ 9.25K Količina u optjecaju 996.94M 996.94M 996.94M Ukupna količina 996,938,281.649663 996,938,281.649663 996,938,281.649663

Trenutačna tržišna kapitalizacija LAIFU je $ 9.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAIFU je 996.94M, s ukupnom količinom od 996938281.649663. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.25K.