LAD Cijena danas

Trenutačna cijena LAD (LAD) danas je --, s promjenom od 2.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LAD u USD je -- po LAD.

LAD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,628.06, s količinom u optjecaju od 1.00B LAD. Tijekom posljednja 24 sata, LAD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LAD se kretao -0.07% u posljednjem satu i -6.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LAD (LAD)

Tržišna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LAD je $ 15.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.63K.