Lack Of Memes Cijena danas

Trenutačna cijena Lack Of Memes (MEMELESS) danas je --, s promjenom od 1.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEMELESS u USD je -- po MEMELESS.

Lack Of Memes trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,552.71, s količinom u optjecaju od 999.65M MEMELESS. Tijekom posljednja 24 sata, MEMELESS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00152836, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MEMELESS se kretao -0.37% u posljednjem satu i -18.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lack Of Memes (MEMELESS)

Tržišna kapitalizacija $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Količina u optjecaju 999.65M 999.65M 999.65M Ukupna količina 999,651,938.49034 999,651,938.49034 999,651,938.49034

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lack Of Memes je $ 12.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMELESS je 999.65M, s ukupnom količinom od 999651938.49034. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.55K.