LABEL AI (LBL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0011418 24-satna najviša cijena $ 0.00123739 Najviša cijena ikada $ 0.04601612 Najniža cijena $ 0.00107922 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) -2.81% Promjena cijene (7D) -6.27%

LABEL AI (LBL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0011511. Tijekom protekla 24 sata, LBLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0011418 i najviše cijene $ 0.00123739, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LBL je $ 0.04601612, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LBL se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -2.81% u posljednjih 24 sata i -6.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LABEL AI (LBL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.12M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.37M Količina u optjecaju 2.71B Ukupna količina 2,931,909,687.57

Trenutačna tržišna kapitalizacija LABEL AI je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LBL je 2.71B, s ukupnom količinom od 2931909687.57. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.37M.