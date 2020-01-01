Labda (LAB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Labda (LAB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Labda (LAB) Informacije Labda is a decentralized platform designed to connect researchers with contributors interested in funding scientific projects. Operating on blockchain, Labda creates a transparent and collaborative ecosystem where researchers can share their projects, secure funding in Labda tokens or ETH, and execute their work. Each project is assigned a cost in "Research Points," directly tied to the value of Labda tokens or ETH, ensuring clarity in funding requirements. The platform integrates a Proof of Stake (PoS) mechanism, allowing validators to maintain the blockchain’s security and efficiency by staking tokens. Validators earn rewards for their participation, incentivizing active involvement. Additionally, Labda introduces blockchain scientists who solve specific challenges posed by researchers, earning Research Points as compensation. Labda’s mission is to address inefficiencies in traditional scientific funding by democratizing access to resources and fostering innovation. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency, promotes collaboration, and accelerates scientific progress. Službena web stranica: https://www.labda.org/ Bijela knjiga: https://labda.gitbook.io/introduction Kupi LAB odmah!

Labda (LAB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Labda (LAB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.28K $ 28.28K $ 28.28K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.28K $ 28.28K $ 28.28K Povijesni maksimum: $ 0.03628371 $ 0.03628371 $ 0.03628371 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00028275 $ 0.00028275 $ 0.00028275 Saznajte više o cijeni Labda (LAB)

Labda (LAB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Labda (LAB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAB tokena, istražite LAB cijenu tokena uživo!

