Labda (LAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03628371$ 0.03628371 $ 0.03628371 Najniža cijena $ 0.00016098$ 0.00016098 $ 0.00016098 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -14.34% Promjena cijene (7D) -14.34%

Labda (LAB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00028275. Tijekom protekla 24 sata, LABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAB je $ 0.03628371, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016098.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -14.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Labda (LAB)

Tržišna kapitalizacija $ 28.28K$ 28.28K $ 28.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.28K$ 28.28K $ 28.28K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Labda je $ 28.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAB je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.28K.