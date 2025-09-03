kzl (KZL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00960094$ 0.00960094 $ 0.00960094 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) +2.81% Promjena cijene (7D) +5.67% Promjena cijene (7D) +5.67%

kzl (KZL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KZLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KZL je $ 0.00960094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KZL se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +2.81% u posljednjih 24 sata i +5.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu kzl (KZL)

Tržišna kapitalizacija $ 44.36K$ 44.36K $ 44.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.36K$ 44.36K $ 44.36K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,657.35 999,995,657.35 999,995,657.35

Trenutačna tržišna kapitalizacija kzl je $ 44.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KZL je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995657.35. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.36K.