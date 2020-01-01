Kyros Restaked SOL (KYSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kyros Restaked SOL (KYSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Informacije Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. Službena web stranica: https://kyros.fi Kupi KYSOL odmah!

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kyros Restaked SOL (KYSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.40M $ 39.40M $ 39.40M Ukupna količina: $ 156.43K $ 156.43K $ 156.43K Količina u optjecaju: $ 156.43K $ 156.43K $ 156.43K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.40M $ 39.40M $ 39.40M Povijesni maksimum: $ 344.77 $ 344.77 $ 344.77 Povijesni minimum: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Trenutna cijena: $ 252.14 $ 252.14 $ 252.14 Saznajte više o cijeni Kyros Restaked SOL (KYSOL)

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kyros Restaked SOL (KYSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KYSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KYSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KYSOL tokena, istražite KYSOL cijenu tokena uživo!

