Kyros Restaked SOL Logotip

Kyros Restaked SOL Cijena (KYSOL)

Neuvršten

1 KYSOL u USD cijena uživo:

$248.88
$248.88
-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Kyros Restaked SOL (KYSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:24:01 (UTC+8)

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 238.37
$ 238.37
24-satna najniža cijena
$ 250.57
$ 250.57
24-satna najviša cijena

$ 238.37
$ 238.37

$ 250.57
$ 250.57

$ 344.77
$ 344.77

$ 25.15
$ 25.15

+0.32%

+0.08%

+8.41%

+8.41%

Kyros Restaked SOL (KYSOL) cijena u stvarnom vremenu je $249.44. Tijekom protekla 24 sata, KYSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 238.37 i najviše cijene $ 250.57, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KYSOL je $ 344.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 25.15.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KYSOL se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +8.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kyros Restaked SOL (KYSOL)

$ 38.78M
$ 38.78M

--
--

$ 38.78M
$ 38.78M

155.47K
155.47K

155,466.351595581
155,466.351595581

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kyros Restaked SOL je $ 38.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KYSOL je 155.47K, s ukupnom količinom od 155466.351595581. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.78M.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kyros Restaked SOL u USD iznosila je $ +0.208053.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kyros Restaked SOL u USD iznosila je $ +67.5502477440.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kyros Restaked SOL u USD iznosila je $ +86.5757599200.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kyros Restaked SOL u USD iznosila je $ +61.56741313203753.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.208053+0.08%
30 dana$ +67.5502477440+27.08%
60 dana$ +86.5757599200+34.71%
90 dana$ +61.56741313203753+32.77%

Što je Kyros Restaked SOL (KYSOL)

Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.

Resurs Kyros Restaked SOL (KYSOL)

Službena web-stranica

Kyros Restaked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kyros Restaked SOL (KYSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kyros Restaked SOL (KYSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kyros Restaked SOL.

Provjerite Kyros Restaked SOL predviđanje cijene sada!

KYSOL u lokalnim valutama

Kyros Restaked SOL (KYSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kyros Restaked SOL (KYSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KYSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kyros Restaked SOL (KYSOL)

Koliko Kyros Restaked SOL (KYSOL) vrijedi danas?
Cijena KYSOL uživo u USD je 249.44 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KYSOL u USD?
Trenutačna cijena KYSOL u USD je $ 249.44. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kyros Restaked SOL?
Tržišna kapitalizacija za KYSOL je $ 38.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KYSOL?
Količina u optjecaju za KYSOL je 155.47K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KYSOL?
KYSOL je postigao ATH cijenu od 344.77 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KYSOL?
KYSOL je vidio ATL cijenu od 25.15 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KYSOL?
24-satni obujam trgovanja za KYSOL je -- USD.
Hoće li KYSOL još narasti ove godine?
KYSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KYSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:24:01 (UTC+8)

