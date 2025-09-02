Kyros Restaked SOL (KYSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 238.37 $ 238.37 $ 238.37 24-satna najniža cijena $ 250.57 $ 250.57 $ 250.57 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 238.37$ 238.37 $ 238.37 24-satna najviša cijena $ 250.57$ 250.57 $ 250.57 Najviša cijena ikada $ 344.77$ 344.77 $ 344.77 Najniža cijena $ 25.15$ 25.15 $ 25.15 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) +8.41% Promjena cijene (7D) +8.41%

Kyros Restaked SOL (KYSOL) cijena u stvarnom vremenu je $249.44. Tijekom protekla 24 sata, KYSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 238.37 i najviše cijene $ 250.57, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KYSOL je $ 344.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 25.15.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KYSOL se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +8.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kyros Restaked SOL (KYSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 38.78M$ 38.78M $ 38.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.78M$ 38.78M $ 38.78M Količina u optjecaju 155.47K 155.47K 155.47K Ukupna količina 155,466.351595581 155,466.351595581 155,466.351595581

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kyros Restaked SOL je $ 38.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KYSOL je 155.47K, s ukupnom količinom od 155466.351595581. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.78M.