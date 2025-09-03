KYRA Cijena (KYRA)
KYRA (KYRA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001249. Tijekom protekla 24 sata, KYRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KYRA je $ 0.00272698, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000598.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KYRA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija KYRA je $ 11.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KYRA je 934.94M, s ukupnom količinom od 934936202.609091. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.68K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KYRA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KYRA u USD iznosila je $ +0.0000022886.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KYRA u USD iznosila je $ +0.0000033079.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KYRA u USD iznosila je $ +0.00000245885245774942.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ +0.0000022886
|+18.32%
|60 dana
|$ +0.0000033079
|+26.49%
|90 dana
|$ +0.00000245885245774942
|+24.51%
I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction.
