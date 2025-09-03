KYRA (KYRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00272698$ 0.00272698 $ 0.00272698 Najniža cijena $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

KYRA (KYRA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001249. Tijekom protekla 24 sata, KYRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KYRA je $ 0.00272698, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KYRA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KYRA (KYRA)

Tržišna kapitalizacija $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K Količina u optjecaju 934.94M 934.94M 934.94M Ukupna količina 934,936,202.609091 934,936,202.609091 934,936,202.609091

Trenutačna tržišna kapitalizacija KYRA je $ 11.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KYRA je 934.94M, s ukupnom količinom od 934936202.609091. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.68K.