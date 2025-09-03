Više o KYRA

KYRA Cijena (KYRA)

1 KYRA u USD cijena uživo:

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena KYRA (KYRA)
KYRA (KYRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00272698
$ 0.00272698$ 0.00272698

$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598

--

--

0.00%

0.00%

KYRA (KYRA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001249. Tijekom protekla 24 sata, KYRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KYRA je $ 0.00272698, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KYRA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KYRA (KYRA)

$ 11.68K
$ 11.68K$ 11.68K

--
----

$ 11.68K
$ 11.68K$ 11.68K

934.94M
934.94M 934.94M

934,936,202.609091
934,936,202.609091 934,936,202.609091

Trenutačna tržišna kapitalizacija KYRA je $ 11.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KYRA je 934.94M, s ukupnom količinom od 934936202.609091. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.68K.

KYRA (KYRA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KYRA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KYRA u USD iznosila je $ +0.0000022886.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KYRA u USD iznosila je $ +0.0000033079.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KYRA u USD iznosila je $ +0.00000245885245774942.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000022886+18.32%
60 dana$ +0.0000033079+26.49%
90 dana$ +0.00000245885245774942+24.51%

Što je KYRA (KYRA)

I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs KYRA (KYRA)

Službena web-stranica

KYRA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KYRA (KYRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KYRA (KYRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KYRA.

Provjerite KYRA predviđanje cijene sada!

KYRA u lokalnim valutama

KYRA (KYRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KYRA (KYRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KYRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KYRA (KYRA)

Koliko KYRA (KYRA) vrijedi danas?
Cijena KYRA uživo u USD je 0.00001249 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KYRA u USD?
Trenutačna cijena KYRA u USD je $ 0.00001249. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KYRA?
Tržišna kapitalizacija za KYRA je $ 11.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KYRA?
Količina u optjecaju za KYRA je 934.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KYRA?
KYRA je postigao ATH cijenu od 0.00272698 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KYRA?
KYRA je vidio ATL cijenu od 0.00000598 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KYRA?
24-satni obujam trgovanja za KYRA je -- USD.
Hoće li KYRA još narasti ove godine?
KYRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KYRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.