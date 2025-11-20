Kylo The Doge Cijena danas

Trenutačna cijena Kylo The Doge (KYLO) danas je --, s promjenom od 0.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KYLO u USD je -- po KYLO.

Kylo The Doge trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,939.72, s količinom u optjecaju od 420.69B KYLO. Tijekom posljednja 24 sata, KYLO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KYLO se kretao -- u posljednjem satu i -11.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kylo The Doge (KYLO)

Tržišna kapitalizacija $ 15.94K$ 15.94K $ 15.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.94K$ 15.94K $ 15.94K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

