Kylacoin (KCN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kylacoin (KCN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kylacoin (KCN) Informacije What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Službena web stranica: https://kylacoin.com/ Bijela knjiga: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf Kupi KCN odmah!

Kylacoin (KCN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kylacoin (KCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.60K $ 54.60K $ 54.60K Ukupna količina: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Količina u optjecaju: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 153.31K $ 153.31K $ 153.31K Povijesni maksimum: $ 584.81 $ 584.81 $ 584.81 Povijesni minimum: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Trenutna cijena: $ 7.3 $ 7.3 $ 7.3 Saznajte više o cijeni Kylacoin (KCN)

Kylacoin (KCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kylacoin (KCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KCN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KCN tokena, istražite KCN cijenu tokena uživo!

KCN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KCN? Naša KCN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KCN predviđanje cijene tokena odmah!

