Kylacoin (KCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.5 $ 5.5 $ 5.5 24-satna najniža cijena $ 7.8 $ 7.8 $ 7.8 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.5$ 5.5 $ 5.5 24-satna najviša cijena $ 7.8$ 7.8 $ 7.8 Najviša cijena ikada $ 584.81$ 584.81 $ 584.81 Najniža cijena $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Promjena cijene (1H) +16.11% Promjena cijene (1D) -7.69% Promjena cijene (7D) -28.00% Promjena cijene (7D) -28.00%

Kylacoin (KCN) cijena u stvarnom vremenu je $7.2. Tijekom protekla 24 sata, KCNtrgovalo je između najniže cijene $ 5.5 i najviše cijene $ 7.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KCN je $ 584.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 5.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KCN se promijenio za +16.11% u posljednjih sat vremena, -7.69% u posljednjih 24 sata i -28.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kylacoin (KCN)

Tržišna kapitalizacija $ 53.84K$ 53.84K $ 53.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 151.18K$ 151.18K $ 151.18K Količina u optjecaju 7.48K 7.48K 7.48K Ukupna količina 21,000.0 21,000.0 21,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kylacoin je $ 53.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KCN je 7.48K, s ukupnom količinom od 21000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 151.18K.