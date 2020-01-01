Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Informacije Službena web stranica: https://kyber.network/ Bijela knjiga: https://files.kyber.network/Kyber_Protocol_22_April_v0.1.pdf

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Ukupna količina: $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Količina u optjecaju: $ 11.41M $ 11.41M $ 11.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Povijesni maksimum: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Povijesni minimum: $ 0.116184 $ 0.116184 $ 0.116184 Trenutna cijena: $ 0.363578 $ 0.363578 $ 0.363578 Saznajte više o cijeni Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KNCL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KNCL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KNCL tokena, istražite KNCL cijenu tokena uživo!

KNCL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KNCL? Naša KNCL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

