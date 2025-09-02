Više o KNCL

Kyber Network Crystal Legacy Logotip

Kyber Network Crystal Legacy Cijena (KNCL)

Neuvršten

1 KNCL u USD cijena uživo:

$0.375817
-3.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:33:37 (UTC+8)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.363606
24-satna najniža cijena
$ 0.394194
24-satna najviša cijena

$ 0.363606
$ 0.394194
$ 5.8
$ 0.116184
-0.02%

-3.73%

+0.49%

+0.49%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) cijena u stvarnom vremenu je $0.375817. Tijekom protekla 24 sata, KNCLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.363606 i najviše cijene $ 0.394194, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNCL je $ 5.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.116184.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNCL se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -3.73% u posljednjih 24 sata i +0.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

$ 4.29M
--
$ 4.45M
11.41M
11,838,493.66238922
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kyber Network Crystal Legacy je $ 4.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNCL je 11.41M, s ukupnom količinom od 11838493.66238922. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.45M.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kyber Network Crystal Legacy u USD iznosila je $ -0.0145849747100481.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kyber Network Crystal Legacy u USD iznosila je $ -0.0356540970.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kyber Network Crystal Legacy u USD iznosila je $ +0.1127539316.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kyber Network Crystal Legacy u USD iznosila je $ +0.03978649918677156.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0145849747100481-3.73%
30 dana$ -0.0356540970-9.48%
60 dana$ +0.1127539316+30.00%
90 dana$ +0.03978649918677156+11.84%

Što je Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Resurs Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Kyber Network Crystal Legacy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kyber Network Crystal Legacy.

Provjerite Kyber Network Crystal Legacy predviđanje cijene sada!

KNCL u lokalnim valutama

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNCL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Koliko Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) vrijedi danas?
Cijena KNCL uživo u USD je 0.375817 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KNCL u USD?
Trenutačna cijena KNCL u USD je $ 0.375817. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kyber Network Crystal Legacy?
Tržišna kapitalizacija za KNCL je $ 4.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KNCL?
Količina u optjecaju za KNCL je 11.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNCL?
KNCL je postigao ATH cijenu od 5.8 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNCL?
KNCL je vidio ATL cijenu od 0.116184 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KNCL?
24-satni obujam trgovanja za KNCL je -- USD.
Hoće li KNCL još narasti ove godine?
KNCL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNCL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

