Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.363606 24-satna najniža cijena $ 0.394194 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.363606 24-satna najviša cijena $ 0.394194 Najviša cijena ikada $ 5.8 Najniža cijena $ 0.116184 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -3.73% Promjena cijene (7D) +0.49%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) cijena u stvarnom vremenu je $0.375817. Tijekom protekla 24 sata, KNCLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.363606 i najviše cijene $ 0.394194, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNCL je $ 5.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.116184.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNCL se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -3.73% u posljednjih 24 sata i +0.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Tržišna kapitalizacija $ 4.29M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.45M Količina u optjecaju 11.41M Ukupna količina 11,838,493.66238922

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kyber Network Crystal Legacy je $ 4.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNCL je 11.41M, s ukupnom količinom od 11838493.66238922. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.45M.