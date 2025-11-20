Kwenta Cijena danas

Trenutačna cijena Kwenta (KWENTA) danas je $ 11.8, s promjenom od 4.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KWENTA u USD je $ 11.8 po KWENTA.

Kwenta trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,280,715, s količinom u optjecaju od 532.38K KWENTA. Tijekom posljednja 24 sata, KWENTA trgovao je između $ 11.4 (niska) i $ 12.49 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 790.99, dok je rekordna najniža cijena bila $ 6.88.

U kratkoročnim performansama, KWENTA se kretao +0.50% u posljednjem satu i -17.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kwenta (KWENTA)

Tržišna kapitalizacija $ 6.28M$ 6.28M $ 6.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.41M$ 9.41M $ 9.41M Količina u optjecaju 532.38K 532.38K 532.38K Ukupna količina 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

