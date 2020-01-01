kwantxbt (KWANT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u kwantxbt (KWANT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

kwantxbt (KWANT) Informacije kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions. Službena web stranica: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4 Kupi KWANT odmah!

kwantxbt (KWANT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za kwantxbt (KWANT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 58.80K $ 58.80K $ 58.80K Ukupna količina: $ 994.69M $ 994.69M $ 994.69M Količina u optjecaju: $ 930.19M $ 930.19M $ 930.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.88K $ 62.88K $ 62.88K Povijesni maksimum: $ 0.02692442 $ 0.02692442 $ 0.02692442 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni kwantxbt (KWANT)

kwantxbt (KWANT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike kwantxbt (KWANT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KWANT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KWANT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KWANT tokena, istražite KWANT cijenu tokena uživo!

KWANT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KWANT? Naša KWANT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KWANT predviđanje cijene tokena odmah!

