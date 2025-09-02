kwantxbt (KWANT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02692442$ 0.02692442 $ 0.02692442 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.09% Promjena cijene (1D) +1.72% Promjena cijene (7D) +4.12% Promjena cijene (7D) +4.12%

kwantxbt (KWANT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KWANTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KWANT je $ 0.02692442, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KWANT se promijenio za +2.09% u posljednjih sat vremena, +1.72% u posljednjih 24 sata i +4.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu kwantxbt (KWANT)

Tržišna kapitalizacija $ 61.83K$ 61.83K $ 61.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.12K$ 66.12K $ 66.12K Količina u optjecaju 930.19M 930.19M 930.19M Ukupna količina 994,686,760.163948 994,686,760.163948 994,686,760.163948

Trenutačna tržišna kapitalizacija kwantxbt je $ 61.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KWANT je 930.19M, s ukupnom količinom od 994686760.163948. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.12K.