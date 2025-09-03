Više o KWAK

KWAK Informacije o cijeni

KWAK Službena web stranica

KWAK Tokenomija

KWAK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

KWAK Logotip

KWAK Cijena (KWAK)

Neuvršten

1 KWAK u USD cijena uživo:

--
----
-13.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena KWAK (KWAK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:05:06 (UTC+8)

KWAK (KWAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-13.41%

-18.23%

-18.23%

KWAK (KWAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KWAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KWAK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KWAK se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -13.41% u posljednjih 24 sata i -18.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KWAK (KWAK)

$ 98.94K
$ 98.94K$ 98.94K

--
----

$ 98.94K
$ 98.94K$ 98.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KWAK je $ 98.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KWAK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.94K.

KWAK (KWAK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KWAK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KWAK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KWAK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KWAK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-13.41%
30 dana$ 0-2.88%
60 dana$ 0-14.87%
90 dana$ 0--

Što je KWAK (KWAK)

KWAK is a MEME developed on the MultiversX blockchain, offering various community tools for its users, such as a Telegram Bot, PFP Generator, and NFT auction challenges. KWAK aims to establish a unique brand identity that transcends web3, becoming an integral part of global internet culture with a plethora of MEMEs and GIFs available for everyone to enjoy and share. The token is also designed to reward builders and active users of its ecosystem through various incentives.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs KWAK (KWAK)

Službena web-stranica

KWAK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KWAK (KWAK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KWAK (KWAK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KWAK.

Provjerite KWAK predviđanje cijene sada!

KWAK u lokalnim valutama

KWAK (KWAK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KWAK (KWAK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KWAK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KWAK (KWAK)

Koliko KWAK (KWAK) vrijedi danas?
Cijena KWAK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KWAK u USD?
Trenutačna cijena KWAK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KWAK?
Tržišna kapitalizacija za KWAK je $ 98.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KWAK?
Količina u optjecaju za KWAK je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KWAK?
KWAK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KWAK?
KWAK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KWAK?
24-satni obujam trgovanja za KWAK je -- USD.
Hoće li KWAK još narasti ove godine?
KWAK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KWAK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:05:06 (UTC+8)

KWAK (KWAK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.