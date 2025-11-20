Kurt Cijena danas

Trenutačna cijena Kurt (KURT) danas je --, s promjenom od 10.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KURT u USD je -- po KURT.

Kurt trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 131,949, s količinom u optjecaju od 1.00B KURT. Tijekom posljednja 24 sata, KURT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00522224, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KURT se kretao -0.25% u posljednjem satu i -24.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kurt (KURT)

Tržišna kapitalizacija $ 131.95K$ 131.95K $ 131.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.95K$ 131.95K $ 131.95K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

