Kurobi (KURO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.230177$ 0.230177 $ 0.230177 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) +2.82% Promjena cijene (7D) +2.43% Promjena cijene (7D) +2.43%

Kurobi (KURO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KURO je $ 0.230177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KURO se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +2.82% u posljednjih 24 sata i +2.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kurobi (KURO)

Tržišna kapitalizacija $ 364.77$ 364.77 $ 364.77 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Količina u optjecaju 25.97M 25.97M 25.97M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kurobi je $ 364.77, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KURO je 25.97M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.62K.