Kura Cijena danas

Trenutačna cijena Kura (KURA) danas je $ 0.015065, s promjenom od 3.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KURA u USD je $ 0.015065 po KURA.

Kura trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,382.22, s količinom u optjecaju od 1.02M KURA. Tijekom posljednja 24 sata, KURA trgovao je između $ 0.01503397 (niska) i $ 0.01563847 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.47, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0132139.

U kratkoročnim performansama, KURA se kretao -- u posljednjem satu i -20.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kura (KURA)

Tržišna kapitalizacija $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.56K$ 49.56K $ 49.56K Količina u optjecaju 1.02M 1.02M 1.02M Ukupna količina 3,289,598.494049431 3,289,598.494049431 3,289,598.494049431

