Kunji Finance (KNJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03373653 $ 0.03373653 $ 0.03373653 24-satna najniža cijena $ 0.03528858 $ 0.03528858 $ 0.03528858 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03373653$ 0.03373653 $ 0.03373653 24-satna najviša cijena $ 0.03528858$ 0.03528858 $ 0.03528858 Najviša cijena ikada $ 0.650349$ 0.650349 $ 0.650349 Najniža cijena $ 0.01289265$ 0.01289265 $ 0.01289265 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +3.59% Promjena cijene (7D) +27.42% Promjena cijene (7D) +27.42%

Kunji Finance (KNJ) cijena u stvarnom vremenu je $0.03498035. Tijekom protekla 24 sata, KNJtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03373653 i najviše cijene $ 0.03528858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNJ je $ 0.650349, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01289265.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNJ se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +3.59% u posljednjih 24 sata i +27.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kunji Finance (KNJ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Količina u optjecaju 44.01M 44.01M 44.01M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kunji Finance je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNJ je 44.01M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.50M.