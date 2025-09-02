Više o KNJ

Kunji Finance Logotip

Kunji Finance Cijena (KNJ)

Neuvršten

1 KNJ u USD cijena uživo:

$0.03498013
$0.03498013$0.03498013
+3.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kunji Finance (KNJ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:48:37 (UTC+8)

Kunji Finance (KNJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03373653
$ 0.03373653$ 0.03373653
24-satna najniža cijena
$ 0.03528858
$ 0.03528858$ 0.03528858
24-satna najviša cijena

$ 0.03373653
$ 0.03373653$ 0.03373653

$ 0.03528858
$ 0.03528858$ 0.03528858

$ 0.650349
$ 0.650349$ 0.650349

$ 0.01289265
$ 0.01289265$ 0.01289265

+0.06%

+3.59%

+27.42%

+27.42%

Kunji Finance (KNJ) cijena u stvarnom vremenu je $0.03498035. Tijekom protekla 24 sata, KNJtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03373653 i najviše cijene $ 0.03528858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNJ je $ 0.650349, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01289265.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNJ se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +3.59% u posljednjih 24 sata i +27.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kunji Finance (KNJ)

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

--
----

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

44.01M
44.01M 44.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kunji Finance je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNJ je 44.01M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.50M.

Kunji Finance (KNJ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kunji Finance u USD iznosila je $ +0.00121282.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kunji Finance u USD iznosila je $ +0.0127716406.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kunji Finance u USD iznosila je $ +0.0091820165.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kunji Finance u USD iznosila je $ +0.006006826814438527.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00121282+3.59%
30 dana$ +0.0127716406+36.51%
60 dana$ +0.0091820165+26.25%
90 dana$ +0.006006826814438527+20.73%

Što je Kunji Finance (KNJ)

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Kunji Finance (KNJ)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Kunji Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kunji Finance (KNJ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kunji Finance (KNJ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kunji Finance.

Provjerite Kunji Finance predviđanje cijene sada!

KNJ u lokalnim valutama

Kunji Finance (KNJ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kunji Finance (KNJ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNJ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kunji Finance (KNJ)

Koliko Kunji Finance (KNJ) vrijedi danas?
Cijena KNJ uživo u USD je 0.03498035 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KNJ u USD?
Trenutačna cijena KNJ u USD je $ 0.03498035. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kunji Finance?
Tržišna kapitalizacija za KNJ je $ 1.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KNJ?
Količina u optjecaju za KNJ je 44.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNJ?
KNJ je postigao ATH cijenu od 0.650349 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNJ?
KNJ je vidio ATL cijenu od 0.01289265 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KNJ?
24-satni obujam trgovanja za KNJ je -- USD.
Hoće li KNJ još narasti ove godine?
KNJ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNJ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:48:37 (UTC+8)

