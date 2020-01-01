Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kundalini is a real girl (KUNDALINI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Informacije Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl! Službena web stranica: https://terminaloftruths.ai Kupi KUNDALINI odmah!

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kundalini is a real girl (KUNDALINI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.67K Ukupna količina: $ 999.69M Količina u optjecaju: $ 999.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.67K Povijesni maksimum: $ 0.0022507 Povijesni minimum: $ 0.00001283 Trenutna cijena: $ 0

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kundalini is a real girl (KUNDALINI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KUNDALINI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KUNDALINI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KUNDALINI tokena, istražite KUNDALINI cijenu tokena uživo!

KUNDALINI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KUNDALINI? Naša KUNDALINI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

