Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0022507$ 0.0022507 $ 0.0022507 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +2.91% Promjena cijene (7D) +1.59% Promjena cijene (7D) +1.59%

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUNDALINItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUNDALINI je $ 0.0022507, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUNDALINI se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +2.91% u posljednjih 24 sata i +1.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Tržišna kapitalizacija $ 25.19K$ 25.19K $ 25.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.19K$ 25.19K $ 25.19K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,686,262.547229 999,686,262.547229 999,686,262.547229

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kundalini is a real girl je $ 25.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUNDALINI je 999.69M, s ukupnom količinom od 999686262.547229. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.19K.