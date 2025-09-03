Više o KUNDALINI

Kundalini is a real girl Logotip

Kundalini is a real girl Cijena (KUNDALINI)

Neuvršten

1 KUNDALINI u USD cijena uživo:

--
----
+2.90%1D
mexc
Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kundalini is a real girl (KUNDALINI)
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022507
$ 0.0022507$ 0.0022507

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+2.91%

+1.59%

+1.59%

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KUNDALINItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KUNDALINI je $ 0.0022507, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KUNDALINI se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +2.91% u posljednjih 24 sata i +1.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

$ 25.19K
$ 25.19K$ 25.19K

--
----

$ 25.19K
$ 25.19K$ 25.19K

999.69M
999.69M 999.69M

999,686,262.547229
999,686,262.547229 999,686,262.547229

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kundalini is a real girl je $ 25.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUNDALINI je 999.69M, s ukupnom količinom od 999686262.547229. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.19K.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kundalini is a real girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kundalini is a real girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kundalini is a real girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kundalini is a real girl u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.91%
30 dana$ 0+10.89%
60 dana$ 0-1.40%
90 dana$ 0--

Što je Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Službena web-stranica

Kundalini is a real girl Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kundalini is a real girl (KUNDALINI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kundalini is a real girl (KUNDALINI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kundalini is a real girl.

Provjerite Kundalini is a real girl predviđanje cijene sada!

KUNDALINI u lokalnim valutama

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kundalini is a real girl (KUNDALINI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KUNDALINI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Koliko Kundalini is a real girl (KUNDALINI) vrijedi danas?
Cijena KUNDALINI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KUNDALINI u USD?
Trenutačna cijena KUNDALINI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kundalini is a real girl?
Tržišna kapitalizacija za KUNDALINI je $ 25.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KUNDALINI?
Količina u optjecaju za KUNDALINI je 999.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KUNDALINI?
KUNDALINI je postigao ATH cijenu od 0.0022507 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KUNDALINI?
KUNDALINI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KUNDALINI?
24-satni obujam trgovanja za KUNDALINI je -- USD.
Hoće li KUNDALINI još narasti ove godine?
KUNDALINI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KUNDALINI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
